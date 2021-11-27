Düzce’de trafiği rahatlatacak hamleler devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri şehrin trafiğini rahatlatmak için çalışmalarına bir yandan devam ederken, bir yandan da alternatif güzergahlar açmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre Düzce’de araç sayısı 120 bini geçti. Düzce nüfusunun yaklaşık 4’te 1’in de araç olması sebebi ile trafikte de ciddi sorunlar olmaya başladı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de trafikte rahatlama olacak bölgelerde çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, bazı bölgelerde alternatif yol açma çalışmalarını da kısmen tamamladı. Şehir trafiğini rahatlatmak amacı ile çevre yollar ve diğer yan yolların açım çalışmasının yanı sıra asfalt kırığı serme ve reglaj çalışmalarını da tamamlanıyor.