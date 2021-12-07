Düzce’de teknoloji projesi başlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de öğrencilere teknolojik destek verecek proje başlatıldı.

Düzce’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP-2019) kapsamında hibe desteği alan "Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi Projesi" başladı. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya, müdürlük yöneticileri, BİLSEM Müdürü Kenan Göktepe, Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi Birim Sorumlusu Sinan Kaymaz, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Kadir Öksüz, Özel Eğitim Mesleki Eğitim İş Uygulama Okulu Müdürü Gamze Derdiyok, Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Can ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezi Projesi yürütücüsü Çilimli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yakupoğlu, projenin tüm detayları ve süreçleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Toplantının devamında merkezin görünürlüğünün sağlanması için izlenecek yol ve merkezin en verimli şekilde kullanımına yönelik öğretmen, öğrenci ve diğer yararlanıcılara düzenlenecek rehberlik çalışmaları, eğitimler ve oryantasyon çalışmaları ile ilgili yol haritası belirlendi.