Düzce’de tam kapanmanın ardından ürküten yoğunluk

DÜZCE (İHA) – Düzce’de tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, 29 Nisan’da saat 19.00’da başlayan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Tam kapanma sebebiyle 18 gün boyunca boş kalan cadde ve sokaklar tekrardan hareketlendi. Düzce’de vatandaşlar kapanma sürecinin ardından sokakları doldururken, kent genelindeki işlek noktalarda yoğunluk yaşandığı görüldü. Uzun bir aradan sonra güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, banka, postane gibi kurumların önünde de uzun kuyruklar oluştu. Bir anda oluşan yoğunluk sebebiyle işlek noktalarda sosyal mesafe ise zaman zaman sıfıra kadar düştü.

Denetimler sıkılaştı

Kapanma sürecinin ardından oluşan yoğunluk sebebiyle Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimleri sıkılaştırırken, vatandaşları sık sık maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Kent merkezinde oluşan insan yoğunluğunun yanı sıra trafik yoğunluğu da artarken, trafik ekipleri de denetimleri sıkılaştırdı.