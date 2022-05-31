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Düzce’de taksi durakları yenileniyor

Düzce Belediyesi tarafından taksici esnaflarının daha sağlıklı ve nezih şartlarda hizmet sunabilmeleri adına başlatılan modern taksi duraklarının üretim çalışmaları devam ediyor.

DÜZCE 31.05.2022, 21:09
Düzce’de taksi durakları yenileniyor

Düzce Belediyesi tarafından taksici esnaflarının daha sağlıklı ve nezih şartlarda hizmet sunabilmeleri adına başlatılan modern taksi duraklarının üretim çalışmaları devam ediyor.

Düzce Belediyesinin öz kaynakları ile hayata geçirdiği ve taksici esnaflarının daha nezih ve sağlıklı ortamda hizmet vermelerini sağlayacak modern taksi durakları yeni yerlerinde hizmet vermeye başladı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde üretim çalışmaları devam eden duraklar Çoban, Kervan ve Park Taksi alanlarına yerleştirildi.

Aynı dizaynda üç farklı metrekare ölçeğinde yapılan duraklar yeni yerlerinde hizmet vermeye başlarken, eskiyen duraklar ise müdürlük ekipleri tarafından alınarak tadilattan geçiriliyor. Elden geçirilen duraklar daha sonra güvenlik noktası olarak ve belediye birimlerinin ihtiyaçlarına göre kullanılır hale getiriliyor.

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