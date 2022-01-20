Düzce’de su kesinti

15:30 saatleri arasında 14 mahalle genelinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İçme Suyu Ana Hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada “20 Ocak Perşembe günü 11:30-15:30 saatleri arasında Kültür, Şerefiye, Karaca, Beyciler, Çavuşlar, Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Akınlar, Karahacımusa, Fatih, Yeni Mahalle, Arapçiftliği ve Çamköy Mahallelerinde geçici su kesintisi yapılacaktır” denildi.