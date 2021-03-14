Düzce’de spor salonları pandemi denetimi

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri spor salonlarında denetimlerine devam ediyor.

Düzce’de korona virüs ile mücadele tüm sektörlerde devam ediyor. İlgili kurumların ilgili olduğu noktalarda tematik denetimler kapsamında yapılan denetimlerde işletmelerin kurallara uyup uymadığı kontrol ediliyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonlarda Düzce’de ki tüm spor salonlarında korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kuralları denetleyen komisyon üyeleri, spor salonlarının kurallara uyduğunu belirledi.