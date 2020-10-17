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Düzce’de spor salonları denetlendi
DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRÜ GÜLAY ERCAN, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİSYON İLE BİRLİKTE SPOR SALONLARINDA DENETLEME YAPTI.
DÜZCE 17.10.2020, 10:02
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DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan komisyon ile birlikte spor salonlarında denetleme yaptı.
Korona virüs tedbirleri ülke genelinde hızla devam ederken, Düzce’de de spor salonlarının denetlenmesi devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Korona virüs tedbirleri kapsamında müdürlük bünyesinde oluşturulan komisyon ekibi ile spor salonlarını denetledi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca Özel Beden Eğitim ve Spor tesislerinde uyulması gereken kurallar ve alınan tedbirlerin denetimini yapan komisyon üyeleri salonların eksiklikleri ile ilgili de inceleme yaptı.
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