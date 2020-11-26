Düzce’de ses sağlığı ve korunması konferansı düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ses sağlığı ve korunması konulu konferansta konuşan Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Güçlü, "Sesin yanlış kullanımı ve zararlı alışkanlıklar ses hastalıklarına sebep olabilir" dedi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bora Büken ve Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi. Programın davetli konuşmacısı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Güçlü, sunumunda ses tanımı, iletişim olarak ses, ses sistemi, ses bozuklukları, ses hijyeni ve ses terapisi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Canlıların işitme organları tarafından algılanabilen katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılabilen mekanik titreşimleri ses olarak tanımlayan Prof. Dr. Güçlü, katılımcılara ses üretim aşamaları ve ses sistemi hakkında bilgiler sundu. Sağlıklı bir sesin oluşması için sistemde yer alan tüm organların sağlıklı ve uyumlu bir şekilde çalışması gerektiğini vurgulayan Güçlü, ses bozukluklarının organik, psikolojik, nörojenik ve fonksiyonel olmak üzere dört farklı nedenden kaynaklandığını belirtti.

Ses bozukluklarına sebep olan davranış ve alışkanlıkları ortadan kaldırmayı ve sesin doğru kullanımını ve korunmasını öğretmeyi amaçlayan tedavi tekniklerine ses terapisi denildiğini ifade eden Prof. Dr. Ender Güçlü, ses terapisinin ses hijyeni eğitimi ve ses üretim aşamalarından oluştuğunu dile getirdi. Ses tellerinin nemli kalmasının çok önemli olduğunu söyleyen Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Günde en az iki litre kafeinsiz su tüketin. Kafein ve alkol vücuttan su kaybettirdiği için salgılarda koyulaşmaya sebep olur, bu da ses tellerine zararlıdır. Ses tellerinin zarar görmeden titreşmesi için doğru nefes almak önemlidir. Konuşmak için doğru nefes diyafram nefesidir. Diyafram nefesini kullanabilmek için de doğru postür yani dik durmak önemlidir. Sık ve şiddetli boğaz temizleme, sık ve şiddetli öksürük ses tellerini tahriş edeceğinden bu davranışlardan kaçınmak gerekiyor. Yüksek sesle konuşmak ses tellerini tahriş edeceğinden, aşırı şiddette konuşmayın, bağırmayın, çığlık atmayın. Sesinizi uzağa göndermek yerine siz oraya gidin. Sigara ve diğer tütün ürünleri ses tellerine direkt toksik olduklarından kesinlikle tüketilmemelidir. Reflü, alerji, sinüzit, faranjit, burun tıkanıklığı ve akciğer hastalığınız varsa mutlaka tedavi ettirin. Birçok bitki çayının da idrar söktürücü etkisi olduğundan sınırlı içilmelidir. Her gün düzenli uyumaya özen gösterin. Kuru, tozlu, dumanlı, klimalı ve gürültülü yerlerde uzun süre konuşmayın” dedi.

Soğuk algınlığı ya da alerji gibi bir sebebe bağlı olmaksızın 10 günü aşkın süren ses kısıklıklarında ses tellerinin detaylı muayene edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Güçlü, problemin çözümü için bir dil ve konuşma terapistinden profesyonel yardım ihtiyacının hekim tarafından belirlenebileceğini sözlerine ekledi. Ses terapisi ile tedavi edilen ses hastalıklarına da değinen Güçlü, "Ses insan iletişiminde çok önemlidir. Sesin yanlış kullanımı ve bazı zararlı alışkanlıklar ses hastalıklarına sebep olabilir. Sesin doğru kullanılması ve korunması birçok ses hastalığını önler. Çoğu ses bozukluğu ses terapisi yöntemleri ile tedavi edilebilir” diye konuştu.

Konferans, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin’in, Prof. Dr. Ender Güçlü’ye plaket takdimi ile sona erdi.