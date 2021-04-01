banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti

Düzce’de semt pazarları Cuma açılacak

DÜZCE(İHA) – Korona virüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasına giren Düzce’de uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle semt pazarlarının kurulacağı günlerde değişikliğe gidildi.

DÜZCE 01.04.2021, 15:27
2
Düzce’de semt pazarları Cuma açılacak

DÜZCE(İHA) – Korona virüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasına giren Düzce’de uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle semt pazarlarının kurulacağı günlerde değişikliğe gidildi.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Korona virüs risk haritasında kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller arasına giren Düzce’de, hafta sonu kurulan halk pazarlarının gününde değişikliğe gidildi. Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi ile Bahçeşehir Bölgesi’nde hafta sonu kurulan semt pazarlarının Cuma gününde kurulacağı bildirildi.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu