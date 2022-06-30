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Düzce’de selden dolayı 11 köye ulaşım kısmen sağlanıyor

Düzce’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen su taşkınları ile birlikte 11 köye kısmen ulaşım sağlanamıyor.

DÜZCE 30.06.2022, 12:15
Düzce’de selden dolayı 11 köye ulaşım kısmen sağlanıyor

Düzce’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen su taşkınları ile birlikte 11 köye kısmen ulaşım sağlanamıyor.

Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış ile birlikte birçok derede su taşkını meydana geldi. Hayatı olumsuz yönde etkileyen su taşkınları da onlarca metre yolu çökertti. Hal böyle olunca da il genelinde 11 köye kısmen ulaşım sağlanamıyor. Ana yolları çöken köylere orman yollarından ulaşım sağlanabiliyor.

Merkezde ilçede; Samandere, Derdin, Uğur ve Fındıklıaksu köyleri, Akçakoca ilçesinde; Küpler, Kurukavak, Esmahanım, Dilaver, Tahirli Ahmet Dağı bölgesi ve Kalkın Dere Mahallesi ile Gölyaka ilçesinde Değirmentepe köyüne kısmen ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler bölgede alternatif yol yapım çalışmalarına başladı.

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