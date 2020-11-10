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Düzce’de Salı Pazarında zabıtadan denetim
DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HAMİDİYE MAHALLESİ SALI PAZARINDA MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
DÜZCE 10.11.2020, 16:56
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi Salı Pazarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs (Covid19) vak’aları artışı nedeniyle her hafta Hamidiye Mahallesi’nde kurulan Salı pazarında denetimlerde bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgede maske ve sosyal mesafe kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde vatandaşların ateş ölçümlerinin yanı sıra maskesiz dolaşan kişilere yönelik işlem yapılırken bu kişilerin pazaryerine girmemesi sağlanıyor. Ekiplerin, korona virüsle mücadele kapsamında ki denetim ve çalışmaları tüm hızıyla devam edecek.