Düzce’de sağlık sokağı kuruldu

Düzce(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü verdikleri sağlık hizmetlerini vatandaşa daha iyi anlatmak ve Düzcelilere sağlık konusunda yardımcı olmak için etkinliğe imza atarak sağlık sokağı kurdu. Sağlık sokağını gezen vatandaşlar stantlardan bilgiler aldı, çeşitli ölçümlerle sağlıklarını kontrol ettirdi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü kent genelinde verdiği sağlık hizmetlerini vatandaşlara daha iyi anlatabilmek için Anıtpark Meydanı’nda “Sağlık Sokağı” etkinliğine imza attı. Müdürlüğe bağlı birimlerin stant açtığı etkinlikte ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de Şiddeti Önleme ve Mücadele Merkezi psikososyal birimleri destek verdi. Stantlarda ise ağız ve diş sağlığından anne sütüne, kanser bilgilendirmesinden vücut kitle endeksine, anne-bebek sağlığı bilgilendirmelerine kadar uzman hekim ve birim sorumluları tarafından bilgiler verildi. Vali Cevdet Atay, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ali Sat ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen açılış sonrasında ise vatandaşlar uzmanlardan bilgiler aldı.

Sağlık Sokağı ile ilgili bilgiler veren Sağlık Müdürü Yılmaz, “Düzce Sağlık Sokağı adı altında Sağlık Müdürlüğümüzün yaptığı hizmetleri vatandaşlarımız paylaşmak istedik ve güzel bir sokak oluşturduk. Burada yapmış olduğumuz sağlık hizmetleri ile anne, bebek koruyucu sağlık hizmetleri, sigarayı bırakma polikliniğinde yapmış olduğu hizmetleri, obezite mücadelesi, psikolojik, sosyal destek, evde sağlık hizmeti, 112 acil sağlık hizmeti, 112’ye ulaşım, şeker, tansiyon ölçümü, vücut kitle endeksi ölçümü, karbon monoksit ölçümü gibi sokağımızda vatandaşlarımız bilgilendiriyoruz. Hem sağlık okur yazarlığını arttırıyoruz hem de yapmış olduğumuz hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayağına getirmeye çalışıyoruz. Bugün vatandaşlarımızla bir araya gelerek birlikte fikir alışverişinde bulunacağız. Bu sokakta vatandaşlarımızla hem güzel vakit geçireceğiz hem de karşılıklı olarak sağlık hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunacağız” dedi.

Vali Atay gazetecileri unutmadı

Sokakta diyetisyenlerin bulunduğu alanda sağlıklı beslenme için kurulan stantta Vali Cevdet Atay, önce verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgiler aldı, ardından stantta bulunan elmaları kendisini takip eden gazetecilere ikram etti. Gün boyu açık kalan Sağlık Sokağına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.