Düzce’de sadece Sağlık Müdürlüğünün projesi geçti

Düzce Sağlık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kabul edilerek desteklenecek projeler arasında yer almaya hak kazandı. Proje hayata geçirildiğinde yüksek riskli gebelikler mobil üzerinden izlenebilecek.

2021 yılı Mart-Nisan Dönemi için uygulanan Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler ilan edildi. 9 Proje desteklenmeye hak kazanırken projeler arasında Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yüksek riskli gebe takiplerinin mobil çözümlerle desteklenmesi projesi de yer aldı.

Proje Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi Kadın Doğum Kliniklerine başvuran yüksek riskli gebelerin yenilikçi ve teknoloji odaklı bir otomasyon sistemi ile takibinin geliştirilmesine yönelik planlandı. Sağlık tesisinde izlemleri yapılan ve hekimce evde izlenmesi uygun görülen gebeler için sağlık profesyonelleri ekranında tanımlama yapılacak. Gebeler kendilerine tanımlanan uygulama ile ev ortamında tansiyon aleti ile ölçümünü yaptıkları, kan basıncı sonucunu ve idrar stripleri kullanarak ölçtükleri test sonucunu mobil uygulamaya girecek ve hazırlanan bir dizi soruyu yanıtlayacak. Aynı şekilde yüksek riskli gebeler, gebelik diyabeti takibi ile ilgili kan sekeri ölçüm sonuçlarını da hazırlanacak uygulamaya girebilecek. Gebe tarafından girilen bilgiler normal kabul edilen değerler içinde yer aldığında gebeye risk içinde olmadığı bilgisi iletilecek, normal kabul edilmeyen durumlarda ise gebelere ve sağlık profesyonellerine uyarı iletilecek.