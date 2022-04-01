Düzce’de Ramazan ayında yapılacak çalışmalar görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, Ramazan ayında yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Düzce’de Ramazan ayında yapılacak faaliyetler ve tedbirlerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Alay Komutanı Naci Akkaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri katıldı. Ramazan ayında yürütülecek faaliyet ve programların değerlendirildiği toplantıda önemli kararlar alındı.