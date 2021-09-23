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Düzce’de parksız mahalle kalmayacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Mahalle sözleşmeleri” kapsamında ‘her mahalleye bir park’ yapma sözünü hayata geçirmeye devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Aşağı Yahyalar Mahallesi’nde yeni bir park alanı oluşturmak için kolları sıvadı.

DÜZCE 23.09.2021, 19:14
Düzce’de parksız mahalle kalmayacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Mahalle sözleşmeleri” kapsamında ‘her mahalleye bir park’ yapma sözünü hayata geçirmeye devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Aşağı Yahyalar Mahallesi’nde yeni bir park alanı oluşturmak için kolları sıvadı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla seçimin üzerinden geçen iki buçuk yıl içerisinde 19 yeni parkı Düzcelilere kazandırdı. Parksız mahalle kalmaması adına çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Yahyalar Mahallesinde yeni park inşasına başladı.

Belirlenen alanda çocuk oyun alanının yanı sıra basketbol ve fitnes alanlarını da vatandaşın hizmetine sunacak olan ekipler, beton atma işlemlerini tamamladı. Çocuk oyun alanı çevresini taşlarla örme işlemlerini sürdüren ekipler, çalışmalarını bitirip parkı halkın hizmetine açacak.

Ekipler, yeni park yapım çalışmalarının yanı sıra mevcut parkların tamir, bakım ve yenileme çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

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