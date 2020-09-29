Düzce’de Oryantiring yarışması düzenlendi
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONUNCA (HİS) GERÇEKLEŞTİRİLEN "AVRUPA SPOR HAFTASI" ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KONURALP’TE ORYANTİRİNG YARIŞMASI DÜZENLENDİ.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca (HİS) gerçekleştirilen "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Konuralp’te Oryantiring yarışması düzenlendi.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Oryantiring İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği “Avrupa Spor Haftası” Oryantiring yarışması Konuralp’te yapıldı. Müsabakalara 22 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda Genç Erkeklerde Sadık Seydoğlu birinci, Kadir Küçük ikinci, Altan Enes Ersoy üçüncü, genç kızlarda Selin Koç birinci, Bahar Yılmaz ikinci, Damla Barutçu üçüncü, yıldız erkeklerde Güven Alp Şimşek birinci, Batuhan Yıldız ikinci, Esat Esen üçüncü, yıldız kızlarda ise Elif Yiğit birinci, Zülal Azra Altıok ikinci, Yüsra Canbaz üçüncü oldu.
Oryantiring yarışması sonunda dereceye giren sporculara ödülllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ile Oryantiring İl Temsilcisi Hakan Çetin takdim etti.
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