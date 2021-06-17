Düzce’de orman köylüsüne kredi desteği devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de ORKÖY projesi kapsamında Orman İşletme Müdürlüğünce orman köylüsüne kredileri kullandırılmaya başlandı.

Düzce’de uygulanan fenni arıcılık, süt sığırcılığı, dış cephe mantolama ve PVC, güneş enerjisi projelerinin kredileri daha önce kura ile tespit edilen vatandaşlara verildi. 2021 yılı ORKÖY projeleri kapsamında Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karaçörtlen köyünde toplam 7 orman köylüsüne fenni arıcılık, Ordulukaradere ve Esentepe köylerinde toplam 16 orman köylüsüne 2 şer adet simenter ırkı süt ineği, Yeşilyayla köyünde 20 haneye Avrupa fonları destekli çatı tipi güneş enerjili elektirik üretimi sistemi, Akbıyıklar, Fındıklı Aksu, Osmanca ve Yaka köylerinde toplam 59 orman köylüsüne dış cephe montalama kredisi kullandırıldığı ve bu kapsamda kullandırılan kredilerin orman köylülerine %20 sinin hibe olduğu, kalan miktarın 1 yıl ödemesiz ve 4 ile 5 yıllık geri ödemeli olmak üzere ödenebileceği bildirildi. Orman Genel Müdürlüğü Orköy Daire Başkan Yardımcısı Mesut Güler, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürü Kemal Yıldız, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan ve beraberindeki personel kredi kullandırılan vatandaşları yerinde ziyaret etti. Orköy Daire Başkan Yardımcısı Güler yaptığı açıklamada, orman köylülerimize verdiğimiz mantolama desteği ve fenni arıcılık destekleri ile diğer ORKÖY desteklerimizi yerinde inceleme imkanı bulduk, orman köylülerimiz ile istişare ettik, taleplerini dinleme imkanı bulduk dedi. Ayrıca ormanların korunması, geliştirilmesi, genişletilmesi görevlerinin yanında, orman köylüsünün refah seviyesinin yükseltilmesi hususunda da etkin çalışmalarda bulunulduğunu, alternatif geçim kaynakları oluşturarak orman köylüsünün her daim yanında olunacağını da sözlerine ekledi.