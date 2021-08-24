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Düzce’de ORKÖY kredileri yüz güldürüyor

DÜZCE (İHA) – Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü 2021 yılı ORKÖY destekleri kapsamında Bakacak, Çamlıbel, Yunus Efendi ve Çay Köyleri olmak üzere toplam 4 adet köyde 671 bin 250 Türk Lirası ödenek kullanıldı.

DÜZCE 24.08.2021, 10:38
Düzce’de ORKÖY kredileri yüz güldürüyor

DÜZCE (İHA) – Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü 2021 yılı ORKÖY destekleri kapsamında Bakacak, Çamlıbel, Yunus Efendi ve Çay Köyleri olmak üzere toplam 4 adet köyde 671 bin 250 Türk Lirası ödenek kullanıldı.

Kullanılan ödenekle köylerimizde 44 adet dış cephe mantolama ve Fenni Aracılık Projesi kapsamında 1 adet arıcıya 30 adet Arılı kovan verildi. Ödemelerin 134 bin 250 Türk Lirası hibe, 537 bin Türk Lirası kredi olarak ödeme yapıldı. Şu ana kadar toplam 27 haneye 437 bin 250 Türk Lirası ödeme yapıldı. İşletme Müdürlüğünce, ormanların içinde ve bitişiğindeki orman köylerinde yaşayan orman köylülerinin sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiyle ormanlar üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için kredi desteği sağlandığı ifade edildi.

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