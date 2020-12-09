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Düzce’de ölçüm cihazı sayısı 3’e yükseldi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de özellikle kış aylarında artan hava kirliliği sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Düzce’de Hava Kalitesi ölçüm cihazı sayısını 3’e yükseltti.

DÜZCE 09.12.2020, 14:30
Düzce’de ölçüm cihazı sayısı 3’e yükseldi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de özellikle kış aylarında artan hava kirliliği sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Düzce’de Hava Kalitesi ölçüm cihazı sayısını 3’e yükseltti.

Türkiye’nin en kalitesiz havasının Düzce’de ölçülmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve ilgili kurumların çalışması sonrasında Düzce’de hava kirliliğinin nedenlerinin araştırılması için çalışmalar yapılacak. Bakanlık bu konu ile ilgili olarak Düzce’nin hava kalitesini daha iyi ölçebilmek adına 2 ayrı ölçüm cihazını Düzce’ye getirdi. Daha önce Uzunmustafa Mahallesi’nde bulunan Hava kalitesi ölçüm cihazlarına ek olarak Bahçeşehir bölgesine ve Düzce Belediyesi Meydanına birer cihaz yerleştirildi.
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