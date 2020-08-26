Düzce’de okulum temiz programı uygulamaya başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Okulum Temiz programı kapsamında Düzce genelinde TSE tarafından yetkilendirilen 10 denetçi ile toplantı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştı. İmzalanan protokol kapsamında, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla Okulum Temiz belgelendirme programı Düzce’de yürürlüğe alınarak uygulanmaya başlandı. Murat Yiğit, program kapsamında TSE tarafından yetkilendirilen 10 denetçi ile toplantı yaptı. Toplantıda, Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği Birim Koordinatörü Muhsin Köse tarafından uygulamalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.