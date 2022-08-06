Düzce’de okullar güçlendiriliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de deprem gören ve bazı sorunlar ile güçlendirilmesi gereken okullarda yenileme ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Düzce’de deprem gören okulların yanı sıra bazı problem olan okullarda yenileme çalışmaları başlatıldı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan güçlendirme çalışmalarını Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet yerlerinde inceledi. İlk olarak Fen Lisesi’ni ziyaret eden Vali Atay, daha sonra Çakırlar İlkokulu ve Ortaokulu ile 100. Yıl Ortaokulu’nda devam eden güçlendirme çalışmalarını inceledi. Yetkilerden bilgi alan Vali Atay, yeni eğitim öğretim dönemine okulların yetiştirilmesi için talimat verdi.