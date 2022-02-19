Düzce’de mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı yüzde 100 arttı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısında da yüzde yüz artış göstererek 2 bin 150 oldu.

Mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve istihdam artışına katkı vermek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapsamlı çalışmalar yürütüldü. 2021 yılı Aralık ayı sonunda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezleri öğrenciler için çok daha cazip hale geldi. Düzenleme öncesinde ülke genelinde 159 bin olan mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, 1,5 ayda yüzde 100’lük artışla 321 bine yükseldi. Düzce’de ise bu sayı bin 5’ten 2 bin 150’ye çıktı.

Aylık 2 bin 125 lira gelir veriliyor

Yasada yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci okurken aylık yaklaşık bin 275 lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanlar ise yaklaşık 2 bin 125 lira gelir elde edebiliyor. Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca, tüm öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor. Bir gün okulda, dört gün işbaşında eğitimin verildiği merkezlerde edinilen deneyim, istihdam oranlarına da yansıyor. Mezunların yüzde 88’i istihdama katılmış durumda. Tüm bunlara ek olarak mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak için yaş sınırlaması olmaması da büyük avantaj oluşturuyor.