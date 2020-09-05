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Düzce’de maske mesafe denetimi yapıldı
DÜZCE VALİ YARDIMCISI SÜLEYMAN HURREM AKSOY, İLGİLİ KURUM MÜDÜRLERİ İLE BİRLİKTE KENTİN CADDE VE SOKAKLARINDA MASKE VE MESAFE DENETİMİ YAPTI.
DÜZCE 05.09.2020, 08:45
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DÜZCE(İHA) – Düzce Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, ilgili kurum müdürleri ile birlikte kentin cadde ve sokaklarında maske ve mesafe denetimi yaptı.
Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de belli aralıklarla maske ve mesafe denetimleri gerçekleştiriliyor. Düzce’de, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Süleyman Hurrem Aksoy, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, yetkililerin de katılımıyla salgınla mücadelenin genel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine yönelik olarak denetimler gerçekleştirdi.
Vali yardımcısı Aksoy denetimler sırasında vatandaşlara maske de dağıtırken kurallara genelde uyulduğu görüldü.
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