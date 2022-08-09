Düzce’de mahalleler yeni parklara kavuşuyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün her mahalleye park sözü hız kesmeden yerine getiriliyor. Şıralık ve Arapçiftliği mahallerine yeni parkların yapımına başlandı.

Düzce Belediyesi, bir yandan yeni parklar kazandırmaya devam ederken; bir yandan da mevcut parkları yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların güvenli alanlarda oynayabilmesi ve vatandaşların da vakitlerini huzurlu bir ortamda geçirebilmelerini sağlamak için devam eden çalışmalar dahilinde Şıralık ve Arapçiftliği mahallelerinde yeni parklar yapılıyor.

2 bin 560 metrekare alana sahip Şıralık Mahallesi park alanında 240 metrekare çocuk oyun alanı, fitness alanı, dairesel basketbol sahası ve yeşil alan olacak.

Bin 475 metrekare alana sahip Arapçiftliği park alanında ise 265 metrekare çocuk oyun alanı, fitness ve dairesel basketbol alanı bulunuyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm mahallelerdeki parklardaki oyun grupları, banklar ve fitness aletlerinin de bakımlarını periyodik olarak gerçekleştiriyor.