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Düzce’de KYK yurtlarının kapasitesi 10 bin 616’ya yükseldi
DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan KYK yurtlarının kapasitesi 10 bin 616’ya yükseltildi.
DÜZCE 05.09.2022, 09:38
DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan KYK yurtlarının kapasitesi 10 bin 616’ya yükseltildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kapasite artırımına gidildi. Bu çerçevede, 9 binlerde olan kapasite 10 bin 616’ya yükseltildi. Üniversite öğrencilerinin açıkta kalmaması için yapılan artırımların yanı sıra Düzce’de bulunan yurtların sosyal donatı alanları da arttırıldı. Yurtların bir bölümüne spor alanları ve spor sahaları yapılırken, bazı bölümlerde de yemekhanelerde düzenlemeler yapıldı.
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|4
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|1
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|4
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|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
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|14
|3. Tottenham
|6
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|4. Brighton
|6
|13
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|7
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|6
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|6
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|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
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|7
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|4
|7
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|7
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|4
|4
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|1
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|1
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|1
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|4
|0
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