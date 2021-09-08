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Düzce’de KYK yurtları öğrencileri bekliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde 4 Ekim’de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, KYK Yurt müdürleri ile bir araya gelerek alınan önlemler ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

DÜZCE 08.09.2021, 11:33
Düzce’de KYK yurtları öğrencileri bekliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde 4 Ekim’de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, KYK Yurt müdürleri ile bir araya gelerek alınan önlemler ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


Korona virüs salgını sebebi ile 1,5 yıldır örgün eğitimden uzak kalan ve online eğitim yapan öğrenciler 4 Ekim’de Düzce’ye gelerek yüz yüze eğitime başlayacak. Yüz yüze eğitim programının kesinleşmesinin ardından Düzce’de bulunan yurtlarda da dezenfektasyon ve hijyen çalışmaları da başlatıldı. Karantina yurtları kapatılarak öğrencilere hazırlanmaya başlarken, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi öncesinde KYK Yurt Müdürleri ile bir araya geldi. Yurtlarda ki son durumlar ile ilgili bilgiler alan Müdür Yazıcı, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yurtlarda titizlikle çalışılmasını istedi. Yazıcı tüm önlemleri aldıklarını ve yurtların öğrencilere hazır olduğunu söyledi

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