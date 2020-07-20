Düzce’de Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı
YAKLAŞAN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE DÜZCE’DE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI EKİPLER TEM OTOYOLU’NDA DRONE VE NARKOTİK KÖPEKLERLE UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRDİ. YOL KONTROLÜ VE ARAMA FAALİYETLERİ YAPAN EKİPLER BAYRAM ÖNCESİNDE DENETİMLER YAPMAYA DEVAM EDECEK
DÜZCE (İHA) – Yaklaşan kurban Bayramı öncesinde Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipler TEM Otoyolu’nda Drone ve Narkotik köpeklerle uygulama gerçekleştirdi. Yol kontrolü ve arama faaliyetleri yapan ekipler bayram öncesinde denetimler yapmaya devam edecek.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipler, yaklaşan kurban bayramı öncesinde TEM Otoyolu’nda genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Vatandaşların güvenli ve huzur içinde seyahat etmeleri amacıyla Asayiş, trafik ve Narkotik köpekleri ile Drone ekiplerinin katılımı ile yol kontrolü ve arama faaliyetleri gerçekleştirildi. Narkotik köpekleri otobüslerin bagaj kısımlarında arama yaparken, drone ekipleri ise havadan uygulamayı an be an takip etti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesinde çeşitli noktalarda denetimlerine devam edecek.
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