Düzce’de kuran ziyafeti düzenlenecek

DÜZCE (İHA) – Bu yıl hicri yılbaşı 2 Şubat’a denk geliyor. Düzce’de de hicri yılbaşında da Kuran ziyafeti ve sohbet programı gerçekleştirilecek.

Düzce’de hicri yıla girilecek olan 2 Şubat’ta Kuran ziyafeti düzenlenecek. Ünlü hocaların katılımı ile 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan programda İstanbul Maltepe Küçükyalı Camii İmam Hatibi Muhammed Said Sezer, Avlayan Kuran Kursu öğreticisi Mahir Gülbahar, Ayasofya-i Kebir Camii Müezzin Kayyımı Rıdvan Akbaş, Dr. Masum Vanlıoğlu, İstanbul Büyük Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı Enes Özsoy ve Cedidiye Camii Müezzin Kayyımı Bayram Çotur katılım sağlayacak. 18 Temmuz spor salonunda 2 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek program saat 19.00’da başlayacak.