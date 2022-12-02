Düzce’de kura çekimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) “İlk Evim, İlk İşyerim” toplu konut projesi çerçevesinde Düzce’de etap kura çekimi tamamlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olan “İlk Evim, İlk İşyerim” çerçevesinde Düzce’ye yapılacak olan bin 100 konutun kura çekiminin ilk etabı yapıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkan vekili Hüdaver Gösterişli, ilgili kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlk kura çekimini Vali Cevdet Atay, gerçekleştirdi. Atay, kurada çıkacak olan şanslı kişilere hayırlı olmasını diledi.