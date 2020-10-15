Düzce’de köylerde yapılan asfalt çalışmalarında inceleme
ÇİLİMLİ KAYMAKAMI ONUR ŞAN, KARAÇÖRTLEN VE KIRKHARMAN KÖYLERİNDE YAPIMI DEVAM EDEN ASFALT ÇALIŞMALARINI İNCELEYEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.
DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamı Onur Şan, Karaçörtlen ve Kırkharman köylerinde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Düzce İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Düzce’nin Çilimli ilçesinde bulunan köylerde asfalt ve yama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Çilimli Kaymakamı Onur Şan, köylerde yapımı devam eden bölgelerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Şan ilk olarak Karaçörtlen köyünde yapılan asfaltlama çalışmalarında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Şan, daha sonra Kırkharman köyünde yapımı devam eden yama çalışmalarını yakından inceledi. Yetkililer son durum hakkında bilgiler alan Şan, çalışmalarda bulunan personele teşekkürlerini iletti.
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