Düzce’de köy yolları beton oluyor

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel idaresi tarafından bu yıl ilk kez uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması devam ediyor.

Düzce’de köy yollarında bu yıl ilk kez silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması yapılıyor. Vali Cevdet Atay’ın da yakından takip ettiği çalışmalar sürüyor. Aydınpınar Köyünde devam eden beton yol çalışmasında 4 kilometre tamamlandı. Geriye kalan 11 kilometre için ise çalışmalar sürüyor.