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Düzce’de korona virüs tedbirleri kararlılıkla uygulanacak
DÜZCE İL PANDEMİ KURULU DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY BAŞKANLIĞINDA İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN KATILIMI İLE AFAD TOPLANTI SALONUNDA TOPLANDI. TOPLANTIDA ALINAN TEDBİRLERİN KARARLILIKLA UYGULANACAĞI BELİRTİLDİ.
DÜZCE 28.10.2020, 11:22
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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Pandemi Kurulu toplantında alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.
Korona virüs salgını sonrasında oluşturulan İl Pandemi Kurulları aldıkları kararlar ile salgınla mücadele de önemli rol oynuyor. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında Düzce İl Pandemi Kurulu toplantısı ilgili kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda salgınla mücadele de il genelinde yapılan çalışmalar, mevcut tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken tedbirler görüşüldü. Alınan tedbirlerin ise kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.
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