banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Bugün Ahmet Kaya'nın doğum günü
Bugün Ahmet Kaya'nın doğum günü
2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Drone tespit etti, yayalara ceza yağdı
Drone tespit etti, yayalara ceza yağdı
Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Düzce’de korona virüs tedbirleri kararlılıkla uygulanacak

DÜZCE İL PANDEMİ KURULU DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY BAŞKANLIĞINDA İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN KATILIMI İLE AFAD TOPLANTI SALONUNDA TOPLANDI. TOPLANTIDA ALINAN TEDBİRLERİN KARARLILIKLA UYGULANACAĞI BELİRTİLDİ.

DÜZCE 28.10.2020, 11:22
2
Düzce’de korona virüs tedbirleri kararlılıkla uygulanacak

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Pandemi Kurulu toplantında alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.

Korona virüs salgını sonrasında oluşturulan İl Pandemi Kurulları aldıkları kararlar ile salgınla mücadele de önemli rol oynuyor. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında Düzce İl Pandemi Kurulu toplantısı ilgili kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda salgınla mücadele de il genelinde yapılan çalışmalar, mevcut tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken tedbirler görüşüldü. Alınan tedbirlerin ise kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
kapalı
banner378
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
İmsak 05:58
Güneş 07:23
Öğle 12:53
İkindi 15:44
Akşam 18:12
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3