Düzce’de konut satışı yarı yarıya düştü

DÜZCE(İHA) –Düzce’de konut satışları bir önceki yıla göre bu yıl Temmuz ayında yarı yarıya düştü. İlde, Temmuz ayında 584 konut satıldı.

2020 yılında kredi faizleri düşürülünce Düzce’de konut satışları tarihi seviyeye çıkarak bin 144 daire satılmıştı. Bu yıl temmuz ayında ise geçen yıla göre konut satışı yarı yarıya düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2021 yılı Temmuz ayında Düzce ilinde 584 konut satıldı.