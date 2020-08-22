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Düzce’de konut satışı iki katını geçti
KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜNCE DÜZCE’DE KONUT SATIŞLARI TARİHİ REKOR KIRDI. GEÇEN YILA GÖRE BU YIL KONUT SATIŞI İKİ KATINI GEÇTİ.
DÜZCE 22.08.2020, 09:27 22.08.2020, 10:11
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Kredi faizleri düşünce Düzce’de konut satışları tarihi rekor kırdı. Geçen yıla göre bu yıl konut satışı iki katını geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılında Temmuz ayında 510 konut satışı gerçekleşti. Bu yıl ise düşen kredi faizleri ile birlikte Temmuz ayında konut satışı iki katını geçerek bin 144 oldu. Konut satışı ile birlikte inşaat sektöründe de haraketlilik başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre ayrıca Düzce’de 2020 yılının ilk altı ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı toplam 2 bin 273, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı toplam 2 bin 285 oldu.
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