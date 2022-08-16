Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tesp
Düzce’de konut satışı arttı
DÜZCE(İHA) – Düzce’de konut satışı bir önceki yıla göre artış gösterdi.
DÜZCE 16.08.2022, 10:42
DÜZCE(İHA) – Düzce’de konut satışı bir önceki yıla göre artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Temmuz ayında Düzce’de 726 konut satışı yapıldı. 2021 yılında da ise 584 konut satışı gerçekleşmişti.