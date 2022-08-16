Düzce’de konut satışı arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de konut satışı bir önceki yıla göre artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Temmuz ayında Düzce’de 726 konut satışı yapıldı. 2021 yılında da ise 584 konut satışı gerçekleşmişti.