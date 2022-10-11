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Düzce’de kız çocukları rengarenk balonlarını gökyüzüne bıraktı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklar renkli balon uçurdu.

DÜZCE 11.10.2022, 15:17
Düzce’de kız çocukları rengarenk balonlarını gökyüzüne bıraktı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklar renkli balon uçurdu.

Düzce Valiliği önünde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Cevdet Atay, çocuk hakları komitesi ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Vali Cevdet Atay çocuklarla birlikte 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü anısına renkli balonları gökyüzüne bıraktılar.

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