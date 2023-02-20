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Düzce’de ki sayı 3 bin 262 oldu
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Düzce’ye toplamda 3 bin 262 depremzede geldi. Yurtlar ve özel alanlarda konaklayan kişilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.
DÜZCE 20.02.2023, 12:57
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Düzce’ye toplamda 3 bin 262 depremzede geldi. Yurtlar ve özel alanlarda konaklayan kişilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.
6 Şubatta Kahramanmaraş’da meydana gelen depremlerin ardından bölgede barınma sorunu yaşayan vatandaşlar farklı illere tahliye edilmeye başlanmıştı. Düzce Belediyesi ve bazı kurum ve kuruluşların girişimleri ile deprem bölgelerinden Düzce’ye 3 bin 262 vatandaş getirildi. Bu kişilerin 2 bin 822’si yakınlarının yanlarında barınırken, öğretmen evinde 93, yurtlarda 283, otel veya apartlar da toplamda 64 kişi barınıyor. Bu kişilerin ise tüm ihtiyaçları ilgili kurumlar tarafından karşılanıyor.