Düzce’de ki iş potansiyelleri görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin ekonomik durumu ve iş potansiyelleri üzerine İl İstihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce’de işsizlik sorununun önüne geçilmesi ile ilgili olarak kurulan İl İstihdam ve Mesleki eğitim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilin ekonomik durumu ve iş potansiyeli, üretim, mesleki eğitim ve istihdam konuları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantıda ilgili kurum müdürleri de çalışmaları ile ilgili sunum gerçekleştirdi.