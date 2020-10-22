Düzce’de ki fabrika yetkilileri ile toplantı yapıldı
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BULUNAN FABRİKALARIN YETKİLİLERİNE YÖNELİK KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILARAK, SALGININ YAYILMAMASI İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİN ALINMASINI İSTEDİ.
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan fabrikaların yetkililerine yönelik korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirme toplantısına katılarak, salgının yayılmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi.
Korona virüs salgını nedeni ile fabrikalarda artan vakalar sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay, Organize Sanayi Bölgeleri’nde bulunan fabrikaların yöneticileri ile bir araya geldi. Vali Atay’ın başkanlığında gerçekleştirilen Korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirme toplantısında fabrika yöneticileri ve yetkililerine bilgilendirmelerde bulundu. Atay: “Tedbirlere uyalım, Kontrollü sosyal hayatın en önemli tedbirleri sosyal mesafe,maske kullanımı ve temizlik kurallarına uyarsak salgının yayılmasını önlemiş oluruz.Lütfen toplum sağlığımız için daha dikkatli olalım, bu mücadeleyi el birliği ile sürdürelim” dedi.
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