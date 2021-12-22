Düzce’de ki araç sayısı 120 bini geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 120 bin 641 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 120 bin 641 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 60 bin 509 otomobil, 2 bin 637 minibüs, bin 524 otobüs, 18 bin 612 kamyonet, 4 bin 816 kamyon, 19 bin 135 motosiklet, 13 bin 7 traktör, 401 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.