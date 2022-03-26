Düzce’de kayıtlı araç sayısı bir ayda 261 arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 121 bin 387 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 121 bin 387’ye ulaştı.

Araç türlerine göre ise rakamlar şu şekilde; se 60 bin 805 otomobil, 2 bin 628 Minibüs, bin 502 Otobüs, 18 bin 792 Kamyonet, 4 bin 893 Kamyon,19 bin 233 Motosiklet, 13 bin 118 Traktör, 416 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Düzce’de ocak ayında ki araç sayısı ise 121 bin 126 olarak bildirildi.