Düzce’de kayıtlı araç sayısı 125 bini geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 125 bini geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 125 bin 466 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 61 bin 811 otomobil, 2 bin 666 Minibüs, bin 497 Otobüs, 19 bin 172 Kamyonet, 5 bin 83 Kamyon, 21 bin 410 Motosiklet, 13 bin 387 Traktör, 440 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.