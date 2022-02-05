Düzce’de jeotermal kaynak aranacak

DÜZCE (İHA) – Düzce’de jeotermal kaynak arama çalışmaları yürütülmesi için çalışma başlatıldı.

Düzce’nin Çilimli ilçesinde jeotermal kaynak araması için çalışmalar başlatıldı. Çilimli Belediyesi tarafından yapılan ihale çalışmalarında ilçe sınırları içerisinde sahada Jeotermal kaynak aranması için ihale hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda 3 adet sondaj kuyusunun açılması ve sondaj kuyularında jeotermal aranması yapılacak. Proje değerinin yaklaşık 4.5 milyon lira olması planlanırken, sondaj kuyularının 600 ila 700 metre derinliğinde olması planlanırken, arama çalışmaları kapsamında üretim yapılmayacak.