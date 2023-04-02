Düzce’de iyilik sofrası kuruldu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü ve esnafın desteğiyle iftar programı düzenlendi.

İftar programı, Düzce Müftülüğü Eğitim Uzmanı Necmettin Kuzu’nun sürdürdüğü "Esnaflar Kur’an Öğreniyor" projesi çerçevesinde bir yılda toplam 140 kursiyerin eğitim sürecini anlatan video ile başladı. Program, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın zekat ile ilgili hazırladığı gösterinin ardından Cedidiye Cami İmam Hatibi Fatih Zeren’in Kur’an tilaveti ile devam etti. Geniş katılımlı iftarın ardından konuşma yapan İl Müftüsü Osman Aydın, katılımcılara teşekkür etti. Programa misafir olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Osman Şener ise iftar sonrası sohbet yaptı.

Programa Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, emekli il müftüleri, ilçe müftüleri, hayırseverler, müftülük personeli ve esnaf katıldı.