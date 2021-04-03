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Düzce’de ithalat ihracatı geçti

Düzce ilinde Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,8 arttı, ithalat yüzde 17,1 arttı.

DÜZCE 03.04.2021, 11:47
Düzce’de ithalat ihracatı geçti

Düzce ilinde Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,8 arttı, ithalat yüzde 17,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 19 milyon 890 bin dolar, ithalat yüzde 17,1 artarak 13 milyon 781 bin dolar olarak gerçekleşti.
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