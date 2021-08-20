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Düzce’de işaret dili kursu açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, işitme engelli bireylerle daha etkili iletişim kurmak amacıyla engelli yakınları ile işaret dilini öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik kurs açtı. Alanında uzman eğitmenin görev aldığı kurs 2 ay sürecek.

DÜZCE 20.08.2021, 17:21
Düzce’de işaret dili kursu açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, işitme engelli bireylerle daha etkili iletişim kurmak amacıyla engelli yakınları ile işaret dilini öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik kurs açtı. Alanında uzman eğitmenin görev aldığı kurs 2 ay sürecek.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) branşlarına bir yenisini daha ekledi. İşitme engelli bireylerle iletişimin kolaylaştırılması, onların istediklerini ve taleplerinin anlaşılması için açılan kurs BELMEK Film Platosunda başladı.

A’dan Z’ye işaret dilini öğretilecek

İşaret dili kurs eğitmeni Beyza Köklü kursiyerlere başlıca el alfabesi, aile ve çevre, zaman terimleri, duygular, okul ve eğitim, taşıtlar, canlılar, renkler, coğrafi terimler, iller, ülkeler, zıt kelimeler, spor terimleri, matematik-ölçüler, yiyecek-içecekler, ev eşyaları, sağlık terimleri ve meslekler hakkında eğitimler verecek. Kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlara, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek.

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