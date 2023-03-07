Düzce’de iş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemi okullara kuruluyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde okullarda iş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemini kurmaya başladı. Bu çerçevede 6 okula eğitimleri verildi.

Düzce’de okulların daha sağlıklı ve daha güvenli olabilmesi için başlatılan ‘İş Sağlığı ve güvenliği yönetimi’ okullara aktarılmaya başlandı. Bu çerçevede Milli eğitim müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Düzce İş yeri sağlık ve güvenlik birimi, 6 okula eğitim verdi. Kuruluşların her seviye ve pozisyondaki çalışanına İSG yönetim sisteminin kurulması ve uygulanması için gerekli olan, İSG ile ilgili kavram ve tarifler, OHSAS 18001’den TS ISO 45001’e geçiş ve belgeleme süreci ile TS ISO 45001 standardının şartları konular halinde anlatıldı.