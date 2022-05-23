Düzce’de ilk kez uygulandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de ilk defa uygulanan tekniklerle 23 yaşındaki hastanın ön çapraz ve yan bağını onararak sağlığına kavuştu.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde spor yaralanması sonrası ön çapraz bağ kopması olan hastalar için ilk kez uygulanan teknik daha ağrısız ve hızlı iyileşme sağlıyor.

Spor yaralanması sonrası diz ağrısı, dizde güvensizlik, yürürken boşa basma hissiyle başvuran 23 yaşında erkek hastanın muayenede ön çapraz bağın kopması nedeniyle dizin boşa çıktığı görüldü. Hastanın MR görüntülemesi sonucunda ön çapraz bağında yırtık olduğu tespit eden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Okan Karaduman, hastaya ameliyat yapılmasına karar verdi. Doç. Dr. Karaduman ve ekibi, Düzce’de ilk defa uygulanan tekniklerle 23 yaşındaki hastanın ön çapraz ve yan bağını onararak sağlığına kavuşmasını sağladı.

“Daha hızlı ve ağrısız rehabilitasyona izin vermektedir”

Nadir merkezlerde uygulanabilen teknikler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Karaduman, “Hastamıza uyguladığımız ‘All inside tekniği’ (tamamı içerde teknik) ön çapraz onarımının iki temel özelliği bulunmaktadır. Birincisi kemiklere açılan tünellerin mümkün olabildiğince az olmasını sağlamak, ikinci olarak da ön çapraz bağı onarmak için kullanılan hamstring kaslarından sadece birisinden yeteri kadar kalın bir doku elde edip, hamstring kas gücünü korumaktır. Bu sayede ameliyat sonrası ağrı daha az olmakta, hem de daha hızlı ve ağrısız rehabilitasyona izin vermektedir” dedi.

“Uygun hastalar seçildiğinde çok iyi sonuçlar veriyor”

Hastaya, dünyada yeni yeni yapılan Düzce’de ise ilk defa gerçekleştirilen bir prosedürü de ek olarak uyguladıklarını bildiren Doç. Dr. Karaduman, “Halk arasında yan bağ olarak da bilinen anterolateral ligamant modifiye lemaire yöntemiyle yeniden inşa ettik. Bu sayede özellikle genç ve sporla uğraşan hastalarda dizi döndürücü kuvvetlerde oluşan gevşekliği kısıtlamış olduk. Bu teknik de uygun hastalarda seçildiğinde çok iyi sonuçlar veriyor” diye konuştu.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Doç. Dr. Karaduman, ameliyat sonrası rehabilitasyon programını hiçbir kısıtlılık olmadan geçirdiğini bildirdi.