banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan tabldot sırasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan tabldot sırasında
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı

Düzce’de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Düzce Belediyesi , "Evde Öz Bakım Hizmeti" ile kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara yardımcı oluyor.

DÜZCE 02.05.2021, 09:57
4
Düzce’de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Düzce Belediyesi , "Evde Öz Bakım Hizmeti" ile kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara yardımcı oluyor.

Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Evde Öz Bakım Hizmeti ekipleri, Mergiç Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi ailenin evine gitti. Evde oğlu ile birlikte yaşayan yaşlı bir vatandaşa, hasta yatağı ve tekerlekli sandalye hediye edildi. Aynı zamanda ekipler, ihtiyaç sahibi ailenin hem kişisel ihtiyaçlarını giderdi, hem de evlerinde temizlik yaptı. Aile ise yardımlar için Düzce Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.
Yorumlar (0)
24°
açık