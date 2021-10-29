Düzce’de ihracatta ithalatta artı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 55,4 arttı, ithalat yüzde 133,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,4 artarak 26 milyon 654 bin dolar, ithalat yüzde 133,8 artarak 26 milyon 182 bin dolar olarak gerçekleşti.